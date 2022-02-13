الليلة.. سماء مصر تشهد ظاهرة فلكية تستمر حتى الخامسة فجرا

كتب يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفيزياء الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر، مساء اليوم الأحد 13 فبراير لعام 2022.

وقال تادرس لمصراوي، إن الظاهرة الفلكية تتمثل في اقتران القمر مع النجم بولوكس (بيتا برج الجوزاء/التوأم) خلال اليوم، موضحا أنه يتم رؤيتهما متجاوران في السماء عند دخول الليل وحتى غروبهما في الخامسة فجرا من صباح اليوم التالي.

ويشهد شهر فبراير الحالي، 8 ظواهر فلكية، بدأ أولها يوم الثلاثاء 1 فبراير 2022، بشروق وغروب القمر مع الشمس، على أن تختتم هذه الظواهر يوم 28 فبراير، باقتران القمر مع عطارد.