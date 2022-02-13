بالفيديو.. البابا تواضروس يترأس صلوات تجنيز الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة

كتب- مينا غالي:

وصل الآن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لمقر كاتدرائية الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لبدء صلوات تجنيز الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة التي يترأسها بمشاركة عدد من أحبار الكنيسة والآباء الكهنة والرهبان.

ووصل منذ قليل، جثمان الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة للكاتدرائية المرقسية بالعباسية لبدء صلوات تجنيزه بعد وفاته أمس عن عمر يناهز 72 عامًا.

وعقب صلوات التجنيز سيُنقل جثمان الأب الأسقف الراحل إلى مقر إيبارشية أبنوب ليصلى عليه مرة أخرى وسط شعبه.

ونعى قداسة البابا تواضروس وأعضاء المجمع المقدس للكنيسة، الأنبا لوكاس، قائلاً في بيان للكنيسة: "قداسة البابا تواضروس الثاني وأعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يودعون إلى السماء نيافة الحبر الجليل والأسقف المحبوب الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مارمينا المعلق بأبنوب، ذاكرين له حياته الرهبانية الأمينة التي عاشها طوال أكثر من خمس وأربعين سنة، وخدمته الباذلة التي قدمها طوال عمله الرعوي في إيبارشيته لمدة 36 سنة، والتي جاهد خلالها الجهاد الحسن بكل إخلاص وأمانة حتى أكمل سعيه وذهب بسلام إلى موضع الراحة.

وأضاف البابا: "نثق أنه سيسمع الصوت الإلهي القائل: كنت أمينًا في القليل فأقيمك على الكثير ادخل إلى فرح سيدك".