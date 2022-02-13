رئيس الطائفة الإنجيلية ينعى الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة

كتب- مينا غالى:

نعت الطائفةُ الإنجيليَّةُ بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، رحيلَ نيافة الأنبا لوكاس، أسقف ايبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، ورئيس دير الشهيد مارمينا المعلق بأبنوب.

وتقدَّمُ الدكتور القس أندريه زكي بخالصِ العزاءِ لقداسةِ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازةِ المرقسيةِ، ونصلِّي أن يمنحَ الربُّ العزاءَ لكلِّ محبِّيه ولشعبِ الكنيسةِ.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني في الواحدة من بعد ظهر اليوم الأحد صلوات تجنيز مثلث الرحمات نيافة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مارمينا المعلق بجبل أبنوب، الذي توفي مساء أمس.

ومن المنتظر أن يشارك في صلوات التجنيز عدد من أحبار الكنيسة، والآباء الكهنة والرهبان.

وينقل جثمان الأب الأسقف الجليل المتنيح عقب الصلاة إلى مقر إيبارشية أبنوب ليصلى عليه مرة أخرى وسط شعبه.