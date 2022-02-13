بعد قليل.. البابا تواضروس يترأس صلاة تجنيز الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح

كتب- مينا غالي:

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني في الواحدة من بعد ظهر اليوم الأحد صلوات تجنيز مثلث الرحمات نيافة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مارمينا المعلق بجبل أبنوب، الذي توفي مساء أمس.

ومن المنتظر أن يشارك في صلوات التجنيز عدد من أحبار الكنيسة، والآباء الكهنة والرهبان.

وينقل جثمان الأب الأسقف الجليل المتنيح عقب الصلاة إلى مقر إيبارشية أبنوب ليصلى عليه مرة أخرى وسط شعبه.

ونعى قداسة البابا تواضروس وأعضاء المجمع المقدس للكنيسة، الأنبا لوكاس، قائلاً في بيان للكنيسة: "قداسة البابا تواضروس الثاني وأعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يودعون إلى السماء نيافة الحبر الجليل والأسقف المحبوب الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مارمينا المعلق بأبنوب، ذاكرين له حياته الرهبانية الأمينة التي عاشها طوال أكثر من خمس وأربعين سنة، وخدمته الباذلة التي قدمها طوال عمله الرعوي في إيبارشيته لمدة 36 سنة، والتي جاهد خلالها الجهاد الحسن بكل إخلاص وأمانة حتى أكمل سعيه وذهب بسلام إلى موضع الراحة.

وأضاف البابا: "نثق أنه سيسمع الصوت الإلهي القائل: كنت أمينًا في القليل فأقيمك على الكثير ادخل إلى فرح سيدك".