الثلاثاء.. كويكب يمر قرب الأرض بسرعة 11.6 كيلو متر بالثانية​

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، أن الثلاثاء المقبل، يشهد عبور كويكب صغير مكتشف حديثاً يسمى 2022 CO6 يبلغ قطره 27 مترا يتحرك بسرعة 11.6 كيلومتر بالثانية وسيكون في أقرب مسافة 224,625 كيلومتر عند الساعة 11:57 صباحا بتوقيت مكة، 10:57 بتوقيت مصر، ولا يوجد خطر من اصطدامه بكوكبنا.

وقالت الجمعية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إن الكويكب 2022 CO6 ضمن قائمة الأجسام القريبة من الأرض وهي تشمل أي كويكب يتقاطع مداره مع مدار الأرض، وتتم مراقبة هذه الكويكبات عن كثب، وبفضل الأرصاد عالية الدقة والحسابات الميكانيكية السماوية، يُعرف مدارها عادةً بمستوى عالٍ من الدقة.

وتابعت الجمعية: استنادًا إلى أحدث الحسابات المدارية عالية الدقة تم التأكيد بأن اقتراب الكويكب 2022 CO6 يوم الثلاثاء هو الأقرب خلال السنوات العشر القادمة.

وأشارت إلى أن الكويكب 2022 CO6 هو تقريبا بحجم الكويكب الذي اخترق سماء روسيا في فبراير 2013 الذي بلغ قطرة 20 مترا وتفكك على إرتفاع منخفض وتحررت عنه طاقة عالية جداً تسبب في موجة صدم في السماء أدت لتهشم زجاج المباني وإصابات بشرية بسبب الزجاج المتطاير ووصول قطع صغيرة من بقايا تلك الصخرة الفضائية إلى سطح الأرض في صورة أحجار نيزكية.

وأوضح أن علماء الفلك يستغلون مثل هذه الفرص لتعلم المزيد حول الكويكبات مثل طبيعة تكوينها فهذه الأجسام مثل آلة الزمن من مخلفات تشكل نظامنا الشمسي تحتفظ بالكثير من أسرار تلك الحقبة ومن الممكن أن تخبرنا المزيد عن أصل كوكبنا، إضافة أن مراقبة حركة الكويكب فرصة ممتازة لاختبار القدرات الدولية على اكتشاف وتعقب الأجسام القريبة من الأرض وتقييم قدرتنا على الاستجابة معا لأي تهديد حقيقي لأي كويكب في المستقبل.

اضغط هنا...

جدير بالذكر، أن الكويكبات الصغيرة التي تقترب من الأرض من المحتمل أن يتأثر مدارها بجاذبية كوكبنا، وهو تأثير يطلق عليه "مساعدة الجاذبية" وتستخدمه وكالات الفضاء للمساعدة في دفع المركبات الفضائية إلى أماكن مختلفة في نظامنا الشمسي.