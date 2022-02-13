التموين: ارتفاع المحلات المشاركة في الأكازيون إلى 2097 وتحرير 124 محضرا

كتب- محمد سامي:

قال أحمد أبو الفضل مدير عام الإدارة العامة للرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه تم تحرير 124 مخالفة منذ بداية انطلاق الأوكازيون الشتوي وحتى الآن، منهم 43 مخالفة عن عروض، وهمية لتخفيضات الأسعار، حيث يتم متابعة بيانات "الباركود" الخاصة المنتج لمعرفة السعر قبل وبعد الخصم المعلن عنه في الأوكازيون خاصة في الشهر السابق للأوكازيون الشتوي، ومن يثبت تلاعبه يتم تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وكذلك تحرير العديد من المخالفات عن عدم وجود تصريح وعدم كتابة لافتة المحل باللغة العربية، وأنه تم تحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف في تصريح لمصراوي، ارتفاع عدد المحلات التى شاركت في الأوكازيون الشتوى 2022 في أول 4 أيام من انطلاقة تقرب من 2097 منهم 1976 محل قطاع خاص و91 قطاع عام و30 قطاعا استثماريا، وأنه يتم تقديم تخفيضات في أسعار المنتجات وفقا لرغبة المحل المشارك شريطة أن تكون نسبة التخفيضات حقيقية وهى نفس النسبة التى يتم الإعلان عنها.​