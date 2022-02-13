"الزراعة" تطلق المرحلة الثانية من الحملة القومية للقوافل البيطرية في إطار "حياة كريمة"

كتب- أحمد مسعد:

انطلقت المرحلة الثانية من العام الخامس للحملة القومية للقوافل البيطرية التنموية بقرى محافظات جمهورية مصر العربية.

وينظم معهد بحوث التناسليات الحيوانية، التابع لمركز البحوث الزراعية، 75 قافلة بيطرية خلال الفترة من فبراير حتى ديسمبر 2022.

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين، وتحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وإشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقال د.مصطفى فاضل مدير المعهد، في بيان له اليوم الأحد، إن الحملة بدأت أمس في قرى حياة كريمة بمحافظة الفيوم، وتستمر لمدة أسبوع، مشيرًا إلى أن هذه الحملة تأتي للعام الخامس على التوالي؛ بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية ومعهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني.

وأضاف فاضل أن هذه الحملة تقوم بالفحص التناسلي والتلقيح الاصطناعي بصفة خاصة باستخدام سائل منوي لطلائق ذات صفات وراثية متميزة في إنتاج اللحوم والألبان، مساهمةً في تحسين سلالات من الأبقار والجاموس لدى المربي والفلاح.

وذكر مدير المعهد أن الحملة تقوم أيضًا بعمل ندوات إرشادية ودورات تدريبية لشباب الأطباء البيطريين بغرض التعريف والتدريب على كل ما هو جديد في مجال تناسليات الحيوان والتغذية وتشخيص وعلاج الأمراض التناسلية للحيوانات؛ خصوصًا في القرى الأكثر احتياجًا وقرى حياة كريمة.