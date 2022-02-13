ارتفاع جديد في أسعار البيض مع بداية الأسبوع

11:10 ص الأحد 13 فبراير 2022
ارتفاع جديد في أسعار البيض مع بداية الأسبوع

أسعار البيض

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كتب- محمد سامي:

ارتفعت أسعار البيض في بورصة البيع على مستوى الجمهورية، اليوم الأحد، وذلك بعد ارتفاعها يوم الخميس الماضي.

وسجل سعر طبق البيض الأبيض، في جميع البورصات الرئيسية 48 جنيها بزيادة قدرها جنيه عن معدلات البيع أمس، بينما سجل طبق البيض الأحمر 50 جنيها بزيادة تقدر بجنيه مقارنة بسعر أمس، حيث كان يباع بـ 49 جنيها، كما تراوحت أسعار البيض البلدي من 55 إلى 57 جنيها.

يذكر أن أسعار البيض قد حققت انخفاضا بلغ 5 جنيهات خلال الفترة الماضية عقب استمرار ارتفاعها خلال شهر يناير الماضي حيث تخطى سعر الكرتونة حاجز الـ 50 جنيها.

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