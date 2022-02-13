"أبوالعينين" رئيسا للجلسة الأولى.. بدء فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الأوقاف "عقد المواطنة"

11:08 ص الأحد 13 فبراير 2022
"أبوالعينين" رئيسا للجلسة الأولى.. بدء فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الأوقاف "عقد المواطنة"

مؤتمر عقد المواطنة

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كتب- محمود مصطفى:

انطلقت صباح الأحد، فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي الـ٣٢ للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية "عقد المواطنة"، الذي يعقد على مدار يومين، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبدأت فعاليات اليوم الثاني بالجلسة العامة الأولى بعنوان “المواطنة والسلام العالمي”، يرأسها محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، ويتحدث فيها كلا من "جينور ميجيلور -إيطاليارئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، والدكتور محمد العزيز بن عاشور - تونس وزير الثقافة التونسي الأسبق، وكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، و زكريا موسى رئيس الشؤون العامة بوزارة الخارجية الغانية وإرشات أونغار نائب المفتي العام لجمهورية كازاخستان.

وانطلقت أمس فعاليات المؤتمر الدولي الـ٣٢ للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية "عقد المواطنة"، الذي يعقد على مدار يومين بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي

وحضر فعاليات الجلسة الافتتاحية، الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية بالسعودية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، ومحمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، وعدد من الوزراء والعلماء والمفتين من ٤٠ دولة حول العالم.​

مؤتمر عقد المواطنة محمد أبو العينين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

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