كورونا في 24 ساعة| موعد انحسار الفيروس وأعراض المتحور الخفي.. وعلامات تميز أوميكرون عن البرد

سجلت إصابات كورونا في مصر أمس السبت، 2145 إصابة جديدة، فيما أعلنت وزارة الصحة المصرية خروج 1232 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات.

ويرصد مصراوي أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

2145 إصابة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 1232 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 385390 حتى اليوم.

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5 علامات تميز أوميكرون عن البرد.. اذهب للمستشفى فورا في هذه الحالات

تختلف أعراض المتحور الأحدث لفيروس كورونا "أوميكرون" عن بقية سلالات الفيروس، لكنها تتشابه مع أعراض نزلات البرد، لذلك يحتار العديد منا في التمييز بينهما.

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كورونا اليوم: عرضان مرتبطان بـ"أوميكرون الخفي".. وهكذا يتحور الفيروس داخل أجسامنا

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

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كيف يتحور فيروس كورونا داخل أجسامنا؟.. اكتشف الإجابة

شهد العامان الماضيان انتشارًا سريعًا لفيروس كوفيد ومتغيراته المختلفة، في دراسة جديدة، ركز الباحثون على ما يحدث في جسم المريض أثناء مرضه.

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هاني الناظر: من المتوقع انحسار وباء كورونا محليًا وعالميًا منتصف العام الجاري

طمأن الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، والرئيس الأسبق المركز القومي للبحوث، متابعيه على حالته الصحية عقب إصابته بفيروس كورونا، قائلًا: "ربنا كبير وفضله عليا كبير، وأنا طلعت من المستشفى منذ 5 أيام ومتواجد في المنزل لاستكمال المتبقى من العلاج وأنا حاليًا أفضل بكثير".

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الإعلان عن 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في أولمبياد بكين

أعلن منظمو دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ببكين عن اكتشاف 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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الهند تسجل أكثر من 50 ألف إصابة جديدة بكورونا و804 حالات وفاة

سجلت الهند 50407 إصابات جديدة بفيروس كورونا فضلا عن 804 حالات وفاة جديدة خلال 24 ساعة.

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أوكرانيا: تسجيل أكثر من 38 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية تسجيل 38 ألفا و 212 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى 4 ملايين و501 ألف و182 إصابة.

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لأول مرة.. الصين ترخِّص "فايزر" لعلاج كورونا

أعطت الصين موافقة مشروطة لعقار فايزر باكسلوفيد لعلاج كوفيد 19، وتقول الجهة المنظمة للمنتجات الطبية في بكين إن الدواء لايزال بحاجة إلى مزيد من البحث والمتابعة، لكنها أوضحت أن الدواء سيعطى للبالغين المصابين بفيروس كورونا وأعراضهم ما بين خفيفة ومتوسطة، ولديهم مخاطر عالية للإصابة بأمراض خطيرة.

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