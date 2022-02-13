الحجز يبدأ الثلاثاء.. اعرف الشروط والأوراق اللازمة للتقديم في شقق الإسكان بالتمويل العقاري

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كتب- محمد عبدالناصر:

يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إجراءات الحجز في شقق الإسكان المتوسط سكن مصر وجنة ودار مصر يوم الثلاثاء المقبل 15 فبراير الجاري، لوحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل.

وتتواجد شقق سكن مصر في مدن (أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - القاهرة الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - حدائق أكتوبر - دمياط الجديدة - ناصر "غرب أسيوط" - الشروق، وأما شقق مشروع دار مصر تتواجد في مدن (السادات - 15 مايو - الشروق - العاشر من رمضان - بدر - برج العرب الجديدة - حدائق أكتوبر)، وتتواجد شقق مشروع جنة في مدن (6 أكتوبر - المنيا الجديدة - القاهرة الجديدة - الشروق - العبور).

ويبحث راغبي التقديم والحجز عن الشروط والأوراق المطلوبة للحجز بهذه المشروعات يوم الثلاثاء المقبل والتي جاءت على النحو تالتالي:

الأوراق المطلوبة:

1- مــلء تواقيــع اســتمارة الحجــز للوحــدة الســكنية والإقــرار، بعــد إنزالهمــا مــن الموقــع وطبعهمــا بخــط واضـــح، وإرفاقهمــا ضمــن المســتندات التــي ســيتم رفعهــا عنــد التقــدم بطلــب حجــز الوحــدة السـكنية.

2- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه سارية.

3- شــهادة بإثبات صافــي الدخــل الســنوي أو الشــهري للفــرد أو الأســرة الــزوج والزوجــة، إذا كانــت تعمــل علــى أن تكــون مختومــة وموقعــة ومؤرخــة مــن جهــة العمــل فــي تاريــخ الإعــان، بحيــث تشــمل صافــي المكافــآت والبـدالت والأربـاح والحوافـز السـنوية التـى يتحصـل عليهـا الفـرد أو الأسـرة.

4- أي مسـتندات خاصـة بمصـادر الدخـل الإضافية والتي تشمل الأمـاكن الزراعيـة أو العقارات أو الأراضـي، معـاش اسـتثنائي، وامتـاك أي سندات أو أسـهم أو ودائـع أو أي أوعيـة إدخاريـة أو حسـابات التوفيــر أو أى أوراق ماليــة تــدر دخــل إضافــي.

– تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل السنوي أو الشهري.

– مدة الخدمة بجهة العمل لا تقل عن 6 أشهر.

– تقديـم شـهادة معتمـدة مـن جهـة العمـل تتضمـن جميـع البيانـات الأساسـية بصافـى الدخـل السنـوي أو الشـهري موضحا بهـا رقـم السجل التجاري والبطاقـة الضريبية لجهة العمل.

– مدة الخدمة بجهة العمل لا تقل عن 6 أشهر.

أوراق الحجز لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والحرفية:

– تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري موضحا بها مهنة المتقدم.

– صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.

– شـهادة التأمينـات اجتماعيـة إن وجـد موضحا بهـا المهنـة والأجـر التأمينـى أو صـورة مـن البطاقـة النقابيـة أو اشـتراك النقابـة.

– مدة مزاولة العمل لا تقل عن 12 شهر.

– أوراق الحجز للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات:

– طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات.

– صورة من مستند النفقة التى تتحصل عليها المطلقة.

5- صـور مـن الشـهادات الرسـمية المثبتـة للحالـة الاجتماعيـة وعـدد أفـراد الأسـرة وهـى كمـا يلـي:

– وثيقـة الـزواج أو الطلاق أو الوفـاة – شـهادات ميـلاد الأبنـاء القصـر.

– قيـد عائلـي مُميكـن لصاحـب الطلـب مـا عـدا الأعـزب، المطلقـة، الأرملـة.

6- إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي، كهرباء أو غاز أو مياه.

7- فـي حالة سـبق الحجـز بإحـدى مشـروعات الإسـكان الاجتماعـي دون التخصيـص والاسـتفادة ويشـترط تقديـم مسـتند يُفيـد سـحب مقـدم جديـة الحجـز بالإعـلان السـابق.

شروط الحجز:

وحدد صندوق الاسكان الاجتماعي عدة شروط التقديم والحصول على شقة في هذه المشروعات بالتمويل العقاري، والتي جاءت على النحو التالي:

- لا يحق للمتقدم أو للأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

- ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغيـر أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي.

- وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما أو بتاريخ يوليو 2021.

- و يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفى حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً، ويحق للصندوق أو/و للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقوقهما.

- أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مصري الجنسية، وألا تقل سنه عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان.

- يكون المتقدم له أهلية التصرف والتعاقد، وألا تزيد سنه عن سن المعاش (المُقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019) في تاريخ نهاية مدة القرض (تُحدد وفقاً للدراسة الائتمانية للجهة الممولة).

- ألا يزيد سن المتقدم من أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات عن 75 سنة في تاريخ نهاية مدة القرض، بشرط سداد 40% بحد أدنى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة، مع تحويل المعاش إلى الجهة الممولة.

- يحظر على المتقدم شراء الوحدات السكنية نقداً ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري المُدعم من خلال مُبادرتي البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل بقرار مجلس إدارته الصادرة بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتها لمدة حدها الأقصى 25 سنة بمعدل عائد 8% سنوياً (مُتناقصة).

- لا يزيد إجمالي مصادر دخلهم الشهري عن 40 ألف جنيه للأعزب، و50 ألف جنيه للأسرة، أوالمُبادرة الصادرة بتاريخ يوليو 2021 لمدة حدها الأقصى 30 سنة بمعدل عائد 3% سنوياً (مُتناقصة) للمواطنين الذين لا يزيد إجمالي مصادر دخلهم الشهري عن 10 آلاف جنيه للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة.

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