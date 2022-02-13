متحدث الإسكان يشرح خطوات التقديم والحجز في شقق دار مصر وجنة وسكن مصر

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عمرو خطاب المتحدث بإسم وزارة الإسكان، إن طرح الجديد للوزارة سيكون مخصص لوحدات متوسطي الدخل والفاخر.

وأضاف خطاب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اللي بني مصر"، المذاع على راديو مصر، أن الوحدات المطروحة تقع أغلبها تحت مظلة مبادرات البنك المركزي، التي أطلقها بفائدة 3% وأقساط حتى 30 عاما، موضحا أن الطرح يشتمل أيضا على وحدات تكون بفائدة 8% واقساط حتي 25 عاما، بالإضافة إلي أن جميع الوحدات المطروحة كاملة التشطيبات والمرافق وجاهزة للتسليم، ومتاحة للحاجزين التي تنطبق عليهم شروط المبادرات التمويلية.

وأشار إلى أن إعلان الوحدات من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تضمن التنوع في الطرح، لإتاحة أكبر عدد من المستفدين، لافتا إلى أن الوحدات موزعة بين مشروع سكن مصر ودار مصر و جنة.

وقال إن المشروعات المطروحة تتميز بتنوع المساحات بها والوحدات ومواقعها بكل مدينة، موضحا أن مشروع سكن مصر تتراوح المساحات بين 106 و 133 م2، ودار مصر من 100 إلي 150 م2، ومشروع جنة من 100 إلى 151 م2، مؤكدا أن مشروع سكن مصر، يتضمن وحدات بمدن (أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - القاهرة الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - حدائق أكتوبر - دمياط الجديدة - ناصر "غرب أسيوط" - الشروق)، يقوم المواطن بسداد مبلغ 40 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز.

وفيما يتعلق بمشروع دار مصر، أكد خطاب، أنه يتضمن طرح وحدات سكنية جاهزة في مدن (السادات - و15 مايو - الشروق - العاشر من رمضان - بدر - برج العرب الجديدة - حدائق أكتوبر)، بمقدم 60 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز، لافتا إلي أن مشروع JANNA سيكون في مدن (6 أكتوبر - المنيا الجديدة - القاهرة الجديدة - الشروق - العبور)، بمساحات تتراوح بين 100 م2 و 151 م2، على أن يقوم المواطن بسداد مبلغ 80 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز، لافتا إلي أن الوزارة تسعى جاهدة لتغطية كل المدن الجديدة في الطرح، حيث تم طرح لأول مرة وحدات بمشروع JANNA بمدن برج العرب والشروق والعبور.

وأشار إلى أن هناك تنوع في أسعار الوحدات المطروحة والتي تحدد حسب كل مدينة، ونسب تميز الوحدة وموقعها، لافتا إلي أن طريقة الحصول على الوحدة ستكون بأسبقية الحجز، موضحا أن راغبي حجز الوحدة مطالبين بسداد مُقدم جدية الحجز، ومصروفات التسجيل، بالإضافة إلى التسجيل على الموقع الإلكتروني والحصول على كراسة الشروط والتي تحتوي علي كم كبير من المعلومات بداية من التعريف بالمدينة وموقع كل مشروع؛ فضلا عن المساحات والوحدات وأسعار كل وحدة.

وأشار إلي أن الخطوة الثانية على العميل القيام بها طباعة كراسة الشروط وكتابة البيانات، ثم يقوم بعد ذلك بإجراء تحويل الإلكتروني بمقدم جدية الحجز حسب قيمة كل مشروع، وذلك يتم من خلال البنوك المصرية التي يرغب المواطنين في التعامل معها، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة تبدأ من الفترة من 15/2/2022 حتى 8/3/2022.

وقال إن فترة حجز الوحدة الإلكترونيًا واختيار المدينة من الموقع سيكون متاحا خلال فترتين: الأولى من 15/3/2022 حتى 16/3/2022 للعملاء السابق تقدمهم على الإعلان الأول للمشروعات الـ3 ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز، والثانية من 17/3/2022 حتى 24/3/2022 لجميع المتقدمين على الإعلان الثاني والمتقدمين سابقاً بالإعلان الأول.

وأشار إلى أن بعد الانتهاء من الإجراءات السابق ذكرها تبدأ مرحلة الدخول في التمويل العقاري والتي ستكون متاحة بالتفصيل من خلال كراسة الشروط، لافتا إلى أن من أبرز الشروط الواجب توافرها في المتقدمين هي إلا يزد سن المتقدم عن 21 عاما خلال فترة التقديم، كما لا يحق للأسرة التقدم وحجز أكثر من وحدة سكنية.

وأوضح متحدث الإسكان، أن المحدد الرئيسي للمتقدمين للدخول في مبادرتي التمويل العقاري، يتم تحديده حسب الدخل الشهري، بحيث لا يزيد دخل الأعزب عن 10 آلاف جنيه شهريا، ولا يزيد دخل الأسرة عن 14 ألف جنيه، وبالتالي ستكون مبادرة الـ3% هي المتاحة، أما في حالة زيادة دخل الأعزب عن 10 آلاف جنيه، ويصل لـ 40 ألف جنيه، وللأسرة في حال وصول الدخل لـ50 ألف جنيه، في هذه الحالة ستكون مبادرة الـ 8%.

وقال عمرو خطاب، أن مدة التمويل العقاري تحدد حسب السن، وفي حالة وصول سن المتقدم لـ 45 عاما سيكون متاح التمويل العقاري على فترة 15 عاما لحين بلوغه سن المعاش، وفي حالة تقديم المواطنين التي وصلت أعمارهم لسن المعاش ستكون الفرصة متاحة أمامهم التمويل حتى سن 75 عاما.

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