خاص| وزير التموين يرد على أنباء تغيير نظام الخبز ضمن بطاقات الدعم

07:30 ص الأحد 13 فبراير 2022
خاص| وزير التموين يرد على أنباء تغيير نظام الخبز ضمن بطاقات الدعم

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

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كتب- محمد عمارة:

رد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على ما يثار بشأن التعديلات المرتقبة في دعم الخبز على بطاقات التموين.

وعقب المصيلحي، على تساؤل "مصراوي" بشأن التصورات الخاصة برغيف الخبز الحديث وكيف يمكن للدولة أن تتمكن من الحفاظ على الفئات الأكثر احتياجا حال تحريك السعر خاصة في ظل الحديث بكثرة عن ﺭﻏﻳﻑ الخبز وأن وضعه الحالي لن يستقيم في ظل زيادة تكلفة الإنتاج.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريح لمصراوي، إن نظام الخبز كما هو.

وأكد الوزير انتظام صرف الخبز المدعم بالمخابز البلدية المخصصة لإنتاج الرغيف المدعم، والبالغ عددها نحو 30 ألف مخبز تمويني دون حدوث أي مشكلات أو تكدس أمام المخابز ومنافذ توزيع الخبز .

كانت أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان أصدرته بداية شهر فبراير الجاري، انتظام صرف الخبز المدعم للمواطنين على البطاقات دون تغيير في نظام الصرف.

وقالت الوزارة إنه يتم إنتاج نحو 270 مليون رغيف يوميا، وتبلغ قيمة الدعم 51 مليار جنيه يستفيد منه 71 مليون مواطن.

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وزارة التموين علي المصيلحي نظام الخبز بطاقات الدعم صرف الخبز

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