برلمانية: التفوق الأهلاوي ظاهرة تستحق الدراسة

كتب- نشأت علي:

قالت سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، إن النتائج الكبيرة التي يحققها النادي الأهلي في البطولات القارية، ظاهرة تستحق الدراسة، خاصة أن التجربة الأهلاوية ليست مجرد وليدة الصدفة أو تفوق عشوائي.

وأكدت "سلامة" في تصريحات صحفية، اليوم السبت أن التجربة الأهلاوية وتفوقها في المحافل المحلية والعالمية، محط أنظار الجميع خاصة أن الموارد البشرية والمادية واحدة في نفس المؤسسات الرياضية وباقي الأندية الأخرى، لكن الأهلي استطاع وحده تحقيق إنجازات غير مسبوقة.