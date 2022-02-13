برلمانية: التفوق الأهلاوي ظاهرة تستحق الدراسة

01:00 ص الأحد 13 فبراير 2022
برلمانية: التفوق الأهلاوي ظاهرة تستحق الدراسة

النائبة سكينة سلامة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- نشأت علي:

قالت سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، إن النتائج الكبيرة التي يحققها النادي الأهلي في البطولات القارية، ظاهرة تستحق الدراسة، خاصة أن التجربة الأهلاوية ليست مجرد وليدة الصدفة أو تفوق عشوائي.

وأكدت "سلامة" في تصريحات صحفية، اليوم السبت أن التجربة الأهلاوية وتفوقها في المحافل المحلية والعالمية، محط أنظار الجميع خاصة أن الموارد البشرية والمادية واحدة في نفس المؤسسات الرياضية وباقي الأندية الأخرى، لكن الأهلي استطاع وحده تحقيق إنجازات غير مسبوقة.

النادي الأهلي برونزية كأس العالم سكينة سلامة

الخبر التالى:

أول اجتماع للاتحاد.. الوزراء العرب يشيدون بالتجربة المصرية في تنمية الوقف وأطلس الأوقاف

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2189

إصابات اليوم

62

وفيات اليوم

2009

متعافون اليوم

448497

إجمالي الإصابات

23172

إجمالي الوفيات

382037

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • طقس الأحد |2145 إصابة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا