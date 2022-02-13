سد النهضة| خبير يكشف فرص إثيوبيا لتنفيذ الملء الثالث

11:00 ص الأحد 13 فبراير 2022
سد النهضة| خبير يكشف فرص إثيوبيا لتنفيذ الملء الثالث

سد النهضة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- أحمد مسعد:

تتعالى الأصوات بشأن إمكانية الملء الثالث لسد النهضة الذي تسعى إليه أديس أبابا، بينما يتحدث العلماء عن أن السد يعاني من كوارث فنية.

"عدم توليد الكهرباء يعني عدم تمرير المياه".. بهذه الكلمات استهل الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة حديثه، قائلا: إن إثيوبيا حتى هذه اللحظة ما زالت تسعى وتأمل في تشغيل التوربينات بالسد، موضحاً أن توليد الكهرباء يعني تمرير جزء من المياه إلى السودان ومصر.

وأوضح شراقي، لمصراوي، أن إثيوبيا تواجه أزمة في الملء الثالث لعديد من الاعتبارات؛ أولها أن عدم توليد الكهرباء هذا العام سيدفعها للملء الثالث حتى لا يظن الشعب الإثيوبي أن السد توقف، مؤكدا على أن توليد الكهرباء سيكون إنجازا يمكِّن من تأجيل عملية الملء الثالث.

وتابع خبير الموارد المائية أنه مع استمرار غلق البوابات الأربع بالسد لن تجف منطقة الوسط وبالتالي لن تخزن إثيوبيا المياه.

وأشار شراقي إلى أنه في حال أقدمت إثيوبيا على الملء سيكون ذلك محدودا للغاية، مضيفا أن الوقت ليس في صالحهم وأنه كلما يمر الوقت تؤجل أديس أبابا هذه الخطوة.

جدير بالذكر أن المفاوضات بشأن السد متوقفة منذ شهر أبريل الماضي.

سد النهضة ملء سد النهضة مياه النيل إثيوبيا عباس شراقي

الخبر التالى:

برلمانية: التفوق الأهلاوي ظاهرة تستحق الدراسة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2189

إصابات اليوم

62

وفيات اليوم

2009

متعافون اليوم

448497

إجمالي الإصابات

23172

إجمالي الوفيات

382037

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا