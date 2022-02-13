7 آلاف فرصة عمل.. مسؤول "شغلني" يكشف كيفية تفاصيل أكبر ملتقى للتوظيف

12:00 ص الأحد 13 فبراير 2022
7 آلاف فرصة عمل.. مسؤول "شغلني" يكشف كيفية تفاصيل أكبر ملتقى للتوظيف

ملتقى شغلني

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كتب- يوسف عفيفي:

كشف محمود عبدالوهاب، مسؤول ملتقى "شغلني" للتوظيف في مبنى الحرم اليوناني "الجريك كامبس" في ميدان باب اللوق بالقاهرة، تفاصيل الملتقى.

وقال عبدالوهاب، خلال حديثه إلى "مصراوي"، اليوم السبت، إن عدد الشركات المشاركة في الملتقى تتخطى أكثر من 12 شركة تعمل في كل مجالات العمل التي يبحث عنها الشباب والبنات، موضحاً أنها تطرح العديد من فرص العمل أمام الراغبين.

وأضاف مسؤول ملتقى "شغلني" أن الملتقى يوفر نحو 7 آلاف فرصة عمل في مجال خدمة عملاء وكول سنتر، ومخازن، وشؤون إدارية، ومبيعات، وتسويق، وسياحة وفنادق، وكاشير، وسائقين، وفنيين، ومحاسبة، وعمال أمن، وحاسب آلي، وهندسة، وطب صيدلة، وكيميائين، وذوي الإعاقة.

وأشار عبدالوهاب إلى أن الإقبال على الملتقى معقول في ظل الظروف الراهنة جراء جائحة كورونا، موضحاً أن الشباب تأتي إلى الملتقى وتملء "أبلكيشن خلال الإنترفيو" مع مندوبي الشركات المشاركة في الملتقى.

طرق التقديم
قال عبد الوهاب بشأن طرق التقديم: على الشباب والفتيات الدخول إلى الويب سايت الخاص بملتقى شغلني للتوظيف https://t.co/rmRNQWCQbU‎ ، أو النزول والمشاركة في الملتقى والتقديم على فرص العمل المتاحة من الشركات، بعمل مقابلة شخصية وملء "الأبلكيشن" الخاص بكل شركة مشاركة في الملتقى، على أن تقوم الشركة في ما بعد بالاتصال على الشاب أو الفتاة لعمل المقابلة الشخصية واستلام العمل.

وانطلق صباح اليوم ملتقى التوظيف "شغلني" في مبنى الحرم اليوناني "الجريك كامبس" في ميدان باب اللوق بالقاهرة.

ويضم الملتقى الثامن للتوظيف كبرى الشركات العاملة في السوق المصرية، الموثوقة بوظائف في مجالات مختلفة، حيث أكتر من 7000 فرصة عمل بكبرى الشركات في مصر.

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