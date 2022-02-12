التعليم: الانتهاء من تدريبات للمديرين والمعلمين على السلوكيات المهنية والإدارية

10:26 م السبت 12 فبراير 2022
التعليم: الانتهاء من تدريبات للمديرين والمعلمين على السلوكيات المهنية والإدارية

الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب


كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنجازات وحدات التدريب بالإدارات التعليمية والمدارس، فـي ضـوء أهميـة تفعيل دور إدارات ووحدات التدريب على مستوى الإدارات والمدارس، والتركيز على تدريب رأس العمـل واكتساب المهارات اللازمة لمديري المدارس ومعلمي المرحلة الابتدائية والإعدادية باعتبار أن المدرسة هي وحدة التطوير.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، إن إدارات التدريب بالإدارات ووحدات التدريب بالمدارس انتهت من تدريب مديري المدارس الابتدائية والإعدادية، ومسئولي وحدات التدريب، ومعلمي المواد الدراسية (اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، العلوم، الرياضيات، الدراسات الاجتماعية، والحاسب الآلي) في جميع المحافظات.

وأضاف حجازي لمصراوي، أن هذا التدريب مجاني دون تحمل الموازنة العامة للدولة أي مبالغ مالية، خلال الفتـرة مـن 1 يناير 2012 حتی 31 ديسمبر 2021، مؤكدًا أنه يستهدف تدريب مديري المدارس على السلوكيات المهنية والمهارات الإدارية وتطوير الذات، إضافة إلى ورش التنمية المهارية لمعلمي المدارس بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وفيما يلي إنجازات وحدات التدريب بالإدارات التعليمية والمـدارس لمرحلـة التعليم الابتدائي والإعدادي، لكل محافظة وذلك على النحو التالي:

1

234

رضا حجازي تدريب المعلمين التربية والتعليم السلوكيات المهنية الإدارات التعليمية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2189

إصابات اليوم

62

وفيات اليوم

2009

متعافون اليوم

448497

إجمالي الإصابات

23172

إجمالي الوفيات

382037

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • طقس الأحد |شبورة صباحية.. وعودة الصقيع في هذه المناطق

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا