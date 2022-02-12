ارتفاع حرارة وتحذير.. الأرصاد: ظاهرة وحيدة مسيطرة غدا الأحد

10:20 م السبت 12 فبراير 2022
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كتب- أسامة علي:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك فرص كبيرة لتكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر على شمال البلاد، بسبب تكوّن مرتفع جوي يعمل على استقرار الأحوال الجوية خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الهيئة، أنه من المتوقع أن تشهد معظم أنحاء البلاد ارتفاعًا في درجات الحرارة حيث تسجل القاهرة 20 درجة غدًا الأحد.

وحذرت الهيئة من تتدهور الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة نتيجة تكوّن الشبورة المائية.

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