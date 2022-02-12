صور.. استمرار إزالة عقارات شارع حسين كامل بمصر الجديدة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
كتب- محمد نصار:
تستكمل أجهزة المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة أعمال الإزالات وصرف التعويضات لسكان شارع حسين كامل سليم بمصر الجديدة.
وبحسب بيان، اليوم السبت، تابع إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية أعمال توسعة شارع حسين كامل سليم بمصر الجديدة وصرف التعويضات للسكان.
وتقدر التعويضات بمبلغ 187 مليون جنيه وجار صرف التعويضات واستكمال الإزالة وتم الانتهاء من إزالة 3 عقارات بحضور رئيس الحي، وجار المتابعة لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان