صور.. استمرار إزالة عقارات شارع حسين كامل بمصر الجديدة

الأرصاد: زيادة فترات سطوع الشمس نهارًا.. والأحد أكثر استقرارًا

كتب- محمد نصار:

تستكمل أجهزة المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة أعمال الإزالات وصرف التعويضات لسكان شارع حسين كامل سليم بمصر الجديدة.



وبحسب بيان، اليوم السبت، تابع إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية أعمال توسعة شارع حسين كامل سليم بمصر الجديدة وصرف التعويضات للسكان.



وتقدر التعويضات بمبلغ 187 مليون جنيه وجار صرف التعويضات واستكمال الإزالة وتم الانتهاء من إزالة 3 عقارات بحضور رئيس الحي، وجار المتابعة لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.