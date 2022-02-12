احذرهما.. هيئة الدواء تكشف نوعين من الذبحة الصدرية

كتب- أسامة علي:

قالت هيئة الدواء المصرية، إن هناك نوعين من الذبحة الصدرية (مستقرة وغير مستقرة ).

وأكدت هيئة الدواء، أن الذبحة الصدرية، هي آلام حادة بالصدر نتيجة انخفاض تدفق الدم للقلب بسبب ضيق الشرايين التاجية.

وأشارت إلى أن هناك نوعين من الذبحة الصدرية، مستقرة أو غير مستقرة: "حيث إن الذبحة الصدرية المستقرة، تحدث أثناء النشاط البدني، أو تحت الضغط الذهني، أو العصبي".

أما الذبحة الصدرية غير المستقرة هي ألم في الصدر يحدث أثناء الراحة من غير سبب واضح، ويعد هذا النوع من الذبحة الصدرية حالة طبية طارئة.