نائب رئيس مجلس الدولة: مفهوم الدولة ثمرة لتاريخ طويل من التطور

كتب - محمود مصطفى:

أعرب الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة عن شكره، للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الذي استجمع هذه الكوكبة من رجال الدين والعلم والفكر والثقافة حول العالم، في المؤتمر الـ32 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الأولى للمؤتمر الـ32 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية "عقد المواطنة"، السبت، أن الدولة فكرة مرنة نشأت وتطورت عبر القرون حتى وصلت لمفهوم الدولة الحديثة، ومرت بعدة مراحل؛ حيث إن مفهوم الدولة لم يتشكّل بين عشية وضحاها، بل هو ثمرة لتاريخ طويل لتطور المجتمعات الإنسانية عبر العصور المختلفة، وكان للدولة عبر العصور السابقة عدة مسميات مختلفة، مثل: الإمبراطورية، والسلطنة، والمملكة، ثم تطور الأمر في ظل نظام دولة المدينة.

وأكد أن الجماعات الإرهابية تتخذ من الدين ستارًا بدعوى الخلافة زورًا وبهتانًا وتسلك العنف والتطرف شرعة ومنهاجًا لها، إمَّا لأنها تجهل عظمة ديننا الحنيف وإيمانه بالتطور الطبيعي للحياة، وتأكيد علمائنا الأفاضل على ضرورة مراعاة متغيرات الزمان والمكان، وإمَّا أنها تتخذ من الدين ستارًا وغطاء لتحقيق مصالحها ومصالح من يستخدمها لهدم دولها أو إسقاطها أو إضعافها.

وفي كلمته أكد الشيخ شعبان رمضان موباجي مفتي أوغندا أن موضوع المواطنة من أكثر المواضيع أهمية لما له من أثر بالغ في استقرار وأمان الشعوب ، مشيرًا إلى أن العالم كله في حاجة إلى تطبيق قيم التسامح والسلام، وأن سنة الله اقتضت اختلاف العرق والجنس واللون واللغة، مما يتطلب استدعاء مفهوم التسامح.

وأشار إلى أن الإسلام دين يسعى إلى إضفاء روح التسامح وجعل أتباعه على التسامح تجاه كل أتباع الديانات والثقافات على اختلاف ألسنتهم وألوانهم.