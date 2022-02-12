تحذير من الصحة.. ابتعدوا عن تسخين التبغ: أضراره تفوق السجائر العادية
كتب- أسامة علي:
حذرت وزارة الصحة والسكان، من استخدام آلات تسخين التبغ في التدخين.
وقالت وزارة الصحة في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "احذر استخدام جهاز تسخين التبغ بدلًا من حرقه، لأنه لا يحميك من النيكوتين والسموم بل أضراره تفوق السجائر العادية بسبب استخدامه المكثف".
وطالبت وزارة الصحة، بضرورة التوقف عن التدخين الآن: "احمي نفسك من الضرر".
وخصصت الوزارة، الخط الساخن للمساعدة في الإقلاع عن التدخين عبر الرقم التالي: 16805
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