تحذير من الصحة.. ابتعدوا عن تسخين التبغ: أضراره تفوق السجائر العادية

06:39 م السبت 12 فبراير 2022
تحذير من الصحة.. ابتعدوا عن تسخين التبغ: أضراره تفوق السجائر العادية

سيجارة إليكترونية

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كتب- أسامة علي:

حذرت وزارة الصحة والسكان، من استخدام آلات تسخين التبغ في التدخين.

وقالت وزارة الصحة في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "احذر استخدام جهاز تسخين التبغ بدلًا من حرقه، لأنه لا يحميك من النيكوتين والسموم بل أضراره تفوق السجائر العادية بسبب استخدامه المكثف".

وطالبت وزارة الصحة، بضرورة التوقف عن التدخين الآن: "احمي نفسك من الضرر".

وخصصت الوزارة، الخط الساخن للمساعدة في الإقلاع عن التدخين عبر الرقم التالي: 16805

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وزارة الصحة سجائر اليكترونية احمي نفسك من الضرر أضرار التدخين

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