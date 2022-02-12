بحضور وزير التموين.. إطلاق تشغيل سوق العامرية بالطاقة الشمسية

06:38 م السبت 12 فبراير 2022
بحضور وزير التموين.. إطلاق تشغيل سوق العامرية بالطاقة الشمسية

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

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كتب- محمد سامي:

أطلقت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة وحضور الأستاذ أحمد الوكيل، بدء تشغيل وحدة خلايا الطاقة الشمسية بسوق الجملة للخضر والفاكهة بالعامرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وسفير الاتحاد الأوروبي كريستيان برجر، والدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، وأعضاء مجلس إدارة "غرفة الإسكندرية".

يذكر أن سوق العامرية يعد هو الأول في العالم الذي يعمل بالطاقة الشمسية، ويأتي ذلك في إطار استضافة مصر لقمة تغير المناخ القادمة "COP 27".

وعقب الافتتاح تفقد وزير التموين ومحافظ الإسكندرية، وممثل وزارة التعاون الدولي سوق الجملة في العامرية، وغرفة التحكم بالسوق.

وأكد المصيلحي أن الجولة التفقدية بالسوق جاءت أيضًا بهدف متابعة الأسعار وتوافر الخضروات والفاكهة في إطار استعدادات الوزارة لاستقبال شهر رمضان المبارك.

علي المصيلحي وزارة التموين الطاقة الشمسية سوق العامرية

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