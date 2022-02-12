رئيس "شباب النواب" يهنئ الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية



كتب- نشأت علي:

هنأ الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، النادي الأهلي لحصوله على المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية، ليتوّج بالميدالية البرونزية بعد أداء مبهر بعد تغلبه على فريق الهلال السعودي.



وقال رئيس لجنة الشباب في بيان له: "باسمي واسم أعضاء لجنة الشباب أهنئ فريق النادي الأهلي بالحصول على الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية، وهو ما يعكس التفوق الرياضي الكبير للكرة المصرية وتحقيقها العديد من الإنجازات الكبيرة".

وأكد رئيس لجنة الشباب، أن النادي الأهلي قدم أداء راقي منذ اليوم الأول بالبطولة استحق عليه احترام الجميع، وجاء فوزه اليوم على نظيره الهلال السعودي ليتوّج مشواره الكبير في البطولة ليحقق مركز ثالث العالم.

وأعلن حسين، دعم اللجنة للنادي الأهلي وجميع الفرق المصرية من أجل رفع اسم مصر عاليًا في جميع المحافل الدولية، موجهًا التهنئة لجماهير النادي الأهلي وللكابتن محمود الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة بمناسبة الحصول على برونزية العالم في تلك البطولة المهمة.