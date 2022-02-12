رئيس "النواب": العلاقات المصرية البحرينية مُتفردة ولها خصوصيتها

05:02 م السبت 12 فبراير 2022
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كتب- نشأت علي:

التقى المستشار حنفي جبالي، رئيسَ مجلس النواب، اليوم السبت، في إطار زيارته الرسمية لمملكة البحرين على رأس وفد من مجلس النواب، مع علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى البحريني.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على تفرد وخصوصية العلاقات المصرية البحرينية.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الصعيد البرلماني، أهمية دفع التعاون البرلماني بين البرلمان المصري والبرلمان البحريني إلى آفاق أرحب ليلعب دوراً بالغ الأهمية في زيادة الروابط المُتميزة التي تجمع الشعبين الشقيقين.

وعبر علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى البحريني، عن بالغ اعتزازه وتقديره لتلك الزيارة وهذا اللقاء، مؤكداً أن مصر والبحرين تجمعهما وشائج عدة، الأمر الذي يُضفي خصوصية على العلاقات المصرية- البحرينية.

وأكد علي بن صالح الصالح، على الصعيد البرلماني، ضرورة تعزيز التعاون البرلماني المصري- البحريني بما في ذلك تبادل الخبرات التشريعية والبرلمانية بين البرلمانين بما يُحقق طموحات الشعبين الشقيقين.

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