"الزراعة" تنشر أهم التوصيات الفنية لمزارعي الأعلاف والبصل والكتان خلال فبراير

كتب- أحمد مسعد:

نشر معهد المحاصيل الحقلية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم السبت، أهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الأعلاف الخضراء الشتوية مراعاتها، خلال شهر فبراير.

وقال الدكتور رضا محمد علي، مدير المعهد، في بيان، اليوم السبت، إن التوصيات تمثلت في الآتي:

البرسيم المسقاوي:

- الاستمرار في الحش والري وفي ذلك الشهر يتم الانتهاء من أخذ الحشة الثالثة.

- بدء التزهير في البرسيم الفحل لذا ينصح بتوفير مناحل قريبة من زراعات البرسيم الفحل لإنتاج البذرة لضمان الإنتاجية المرتفعة من محصول البذرة.

‏البرسيم الحجازي:

- يتم أخذ الحشة الثانية من البرسيم الحجازي الذي تم زراعته في أكتوبر.

‏البصل

‏توصيات مزارعي البصل بوجه بحري خلال شهر فبراير:

- إعداد الأرض من تفتيح الخطوط بالمحراث البلدي والعزيق استعدادًا للري.

- الرش بمبيد فطري نحاسي مثل أوكسي كلور النحاس أو كوبكس أو ريدوميل جولد بلاس.

- التسميد بـ٣ شكاير نترات للفدان ووضع خمسة لترات حمض فوسفوريك تنقيط بفتحة الري. وأيضا ٢كيلو هيوميك في البرميل منفصل عن حمض الفوسفوريك بفتحة الري.

ويجب عدم خلط حمض الفوسفوريك مع الهيومك؛ كل منهما في برميل تنقيط على فتحة الجوال.

المعاملات الزراعية خلال شهر فبراير لمحصول الكتان:

- مداومة عملية الري.

- إضافة الجرعة الثالثة والأخيرة من السماد الآزوتي.

- ‏رش الحشائش الرفيعة.

- ملاحظة ظهور أي أعراض مرضية وعلاجها.