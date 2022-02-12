"أبلكيشن" و"CV".. الأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف ملتقى شغلني

04:44 م السبت 12 فبراير 2022
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كتب- يوسف عفيفي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

شهد الملتقى الثامن للتوظيف "شغلني"، إقبالاً من الشباب والفتيات على التقدم للوظائف المتاحة في الملتقى من كبرى الشركات العاملة في السوق المصري.

واصطف الشباب أمام المنافذ المخصصة للشركات بالملتقى للتقدم للوظائف المتاحة، وذلك بملئ البيانات الشخصية على أبليكيشن متضمنا الاسم والوظيفة المطلوبة والمؤهل والعنوان وعدد سنوات الخبرة أو تقديم ال CV الخاص بكل شاب وفتاة وتسليمها لمناديب الشركات الموجودة.

وقال منير أحمد، من محافظة القاهرة، وأحد الشباب المقبلة على التقديم في الملتقى، إنه جاء منذ الساعة التاسعة صباحا، للتقديم على الوظائف المتاحة، لافتا إلى أنه عرف بالملتقى عن طريق رجل الأعمال نجيب ساويرس من خلال تويتر، وقرأ باقي تفاصيله عن طريق الإنترنت والمواقع الإخبارية.

وأوضح منير، لمصراوي، أنه تقدم على وظيفة صيدلي في إحدى الشركات العاملة في مجال الطب وتصنيع الأدوية، لافتا إلى أنه يأمل أن يتم قبوله للعمل في هذه الشركة.

وجاءت طرق التقديم، من خلال الدخول إلى الموقع الخاص بملتقى شغلني للتوظيف https://t.co/rmRNQWCQbU‎ أو النزول والمشاركة في الملتقى والتقديم على فرص العمل المتاحة من الشركات، بعمل مقابلة شخصية وملئ "الأبليكشن" الخاص بكل شركة مشاركة في الملتقى، على أن تقوم الشركة فيما بعد بالاتصال على الشاب أو الفتاة لعمل المقابلة الشخصية واستلام العمل.

وانطلق صباح اليوم، ملتقى التوظيف "شغلني" في مبنى الحرم اليوناني "الجريك كامبس" في ميدان باب اللوق بالقاهرة.

ويضم الملتقى الثامن للتوظيف، كبرى الشركات العاملة في السوق المصري، الموثوقة بوظائف في مجالات مختلفة"، حيث يوفر أكثر من 7000 فرصة عمل من أكبر الشركات في مصر".

ويبلغ عدد الشركات المشاركة في الملتقى حوالي 13 شركة تطرح العديد من فرص العمل أمام الراغبين في من الشباب والبنات.​

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