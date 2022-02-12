الجيزة: وقف وإزالة 4 حالات بناء مخالف بالعجوزة "فيديو"

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، مواصلة مجهودات ضبط وإزالة مخالفات البناء، في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

وبحسب بيان اليوم، أوقف حي العجوزة، أعمال بناء مخالف بشارع سميح القماش من المعتمدية بأرض اللواء وإزالة الأعمال المخالفة وتمت مصادرة المصعد الكهربائي.

كما تم إيقاف أعمال تشطيبات داخلية بمحل تجاري، داخل بدروم لعقار بشارع ترعة الزمر بأرض اللواء وتم مصادرة المعدات، ومصادرة معدات داخل عقار بشارع القدس الشريف. اضغط هنا