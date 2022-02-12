الجيزة: وقف وإزالة 4 حالات بناء مخالف بالعجوزة "فيديو"

04:21 م السبت 12 فبراير 2022
الجيزة: وقف وإزالة 4 حالات بناء مخالف بالعجوزة "فيديو"

مخالفات بناء

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، مواصلة مجهودات ضبط وإزالة مخالفات البناء، في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

وبحسب بيان اليوم، أوقف حي العجوزة، أعمال بناء مخالف بشارع سميح القماش من المعتمدية بأرض اللواء وإزالة الأعمال المخالفة وتمت مصادرة المصعد الكهربائي.

كما تم إيقاف أعمال تشطيبات داخلية بمحل تجاري، داخل بدروم لعقار بشارع ترعة الزمر بأرض اللواء وتم مصادرة المعدات، ومصادرة معدات داخل عقار بشارع القدس الشريف. اضغط هنا

محافظة الجيزة مخالفات بناء أحمد راشد حي العجوزة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2189

إصابات اليوم

62

وفيات اليوم

2009

متعافون اليوم

448497

إجمالي الإصابات

23172

إجمالي الوفيات

382037

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| الأهلي يتوج ببرونزية كأس العالم للأندية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا