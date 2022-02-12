صور.. رصد 14 مليون يورو لتمويل 25 مشروعًا صديقًا للبيئة في مصر

03:59 م السبت 12 فبراير 2022
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الإسكندرية - محمد البدري:

قالت الدكتورة شيرين طه نائبة وزيرة التعاون الدولي، إنه جرى رصد 14 مليون يورو لتمويل 25 مشروعا تنمويا في الاقتصاد الأخضر بمصر، كما وقعت الوزارة على العديد من البروتوكولات التي تدعم الاقتصاد الأخضر وتخفيف آثار التغيرات المناخية، وتوفير التمويلات التنموية والدعم الفني والتقني يدعم الاتفاقية الاستراتيجية الوطنية للمناخ والاتفاقيات الدولية ويسرع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

جاء ذلك خلال كلمتها بمؤتمر إعلان تشغيل وحدة خلايا الطاقة الشمسية بسوق الجملة للخضر والفاكهة بالعامية الذي نظمته الغرفة التجارية بالإسكندرية، اليوم السبت، بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي، والدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، وأعضاء مجلس إدارة غرفة الإسكندرية التجارية.

وأضافت أن تشغيل السوق العامرية بالطاقة الخضراء يدعم توجه الدولة للاقتصاد الأخضر واستضافة مؤتمر الاقتصاد الأخضر في مصر كما يدعم الترويج للمشروعات الجديدة.

وأشارت نائبة الوزيرة إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات لمواجهة التغيرات المناخية ضمن خطة 2050 بالتزامن الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2035.

شيرين طه الاتفاقية الاستراتيجية الوطنية سوق الجملة تمويل مشروعات

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