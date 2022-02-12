"صحة الشيوخ" تستكمل مناقشة القضية السكانية غدا

كتب- نشأت علي:

تستكمل لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد جزر، في اجتماعها غدا الأحد، مناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبدالسلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات التي تدور حولها، وذلك بشكل مشترك مع هيئة مكتب لجنتي حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.

يأتي ذلك في إطار سلسلة اجتماعات عقدتها اللجنة وشارك فيها عدد من الوزراء والمختصين والمهتمين بالقضية السكانية.

واستمعت اللجنة لرؤية وزارة الأوقاف بحضور الدكتور مختار جمعة، ومفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

كما تناقش اللجنة في اجتماعها برئاسة النائب الدكتور محمد جزر، بعد غد الاثنين، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبدالماجد الأحمر بشأن التضرر من توقف العمل بمبنى الرمد بمستشفى قنا.