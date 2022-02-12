الزراعة: حفظ 50 موردا وراثيا من بذور بعض النباتات البرية الصحراوية

03:10 م السبت 12 فبراير 2022
الزراعة: حفظ 50 موردا وراثيا من بذور بعض النباتات البرية الصحراوية

النباتات البرية الصحراوية - أرشيفية

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كتب- أحمد مسعد:

أكدت الدكتورة نيفين عبدالفتاح، مدير البنك القومي للجينات الوراثية بوزارة الزراعة، على أنه قد تم وضع 50 موردا وراثيا من بذور بعض النباتات البرية الصحراوية للحفظ في البنك القومي للجينات كنسخة للحفظ بصورة احتياطية بالبنك.

وأضافت مدير البنك القومي للجينات الوراثية بوزارة الزراعة، في بيان، اليوم السبت، أن ذلك يأتي تمهيدا لوضعها في غرفة الحفظ عند درجة حرارة 20 مئوية للحفظ الطويل المدى.

النباتات البرية الصحراوية نيفين عبدالفتاح البنك القومي للجينات الوراثية وزارة الزراعة

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