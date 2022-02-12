"عربية النواب": مصر لا تتوانى لحظة في عهد السيسي عن تقديم الدعم للعرب

كتب- نشأت علي:

قال النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب، إن مصر لا تتوانى لحظة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للأشقاء العرب؛ لتخطي الأزمات والمشكلات التي تواجه بعض الدول العربية.

وأشاد أباظة، في بيان له اليوم السبت، بتوجيهات الرئيس السيسي بدعم دولة لبنان الشقيقة بسفينة مساعدات مصرية غادرت ميناء دمياط في طريقها إلى الأشقاء في لبنان، مناشداً جميع القوى السياسية الشرعية والشعب اللبناني الشقيق مساندة ودعم دولتهم والوقوف صفاً واحداً خلف القيادات اللبنانية حتى يتخطى لبنان الظروف الصعبة التي يمر بها ليعود إلى دوره الفعال في دعم القضايا العربية.

تجدر الإشارة إلى أن السفينة المصرية تحمل على متنها 487,5 طن مساعدات، تضم 122 طنًّا مواد غذائية، و265,5 طن أدوية ومستلزمات طبية، و100 طن مواد إغاثة.

وقام مجلس الوزراء المصري بالتنسيق مع الوزارات وأجهزة الدولة المعنية، لتوفير المساعدات المحددة، وكذا التنسيق مع الحكومة اللبنانية لتوفير ما يحتاج إليه الأشقاء اللبنانيون.​