علي جمعة: المواطنة هي الحل الأمثل في العصر الحديث.. والرسول رسخ أسسها

كتب- محمود مصطفى:

تصوير- هاني رجب:

قال الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب، مفتي الجمهورية السابق، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسخ لأسس المواطنة، وإنها هي الحل الأمثل في العصر الحديث.

وأضاف جمعة، خلال كلمته في المؤتمر الدولي الـ 32 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اليوم السبت، أن النموذج الأول في المواطنة يتمثل في الحقبة التي بدأ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته الجهرية، والتي لم ترغب فيها مكة بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا دينه، فما كان منه ومن أتباعه إلا أنهم عمروا ولم يقتلوا، والنموذج الثاني يتمثل في فترة هجرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الحبشة، وبعد انخراطهم فيها حتى حملوا جنسيتها وانضموا لجيشها.

وأكد مفتي الجمهورية السابق على أن المواطنة هي حالة مهمة يحتاجها الناس في العصر الحالي، لافتا إلى أنه إذا عاد الناس في العصر الحالي إلى أسس المواطنة التي نظمها الرسول صلى الله عليه وسلم، قبل آلاف السنين؛ لتجنبت الأمة كل أمور التعصب والتطرف، وترسخت معالم التعايش السلمي والمواطنة، ما يحقق الأمن والسلام العالمي.​