المفتي يحسم الجدل بشأن ضرب الزوجات.. ويستشهد بالنبي محمد

01:44 م السبت 12 فبراير 2022
المفتي يحسم الجدل بشأن ضرب الزوجات.. ويستشهد بالنبي محمد

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

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كتب- محمد عبدالناصر:

رد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، على حالة الجدل المثارة حول ضرب الزوجات.

وأضاف علام، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الشريعة الإسلامية جاءت لتُنصف المرأة وتكرمها وتعلي من شأنها بعدما كانت تتعرض للكثير من الظلم والمهانة قبل الإسلام في الجزيرة العربية وغيرها.

وتابع مفتي الديار المصرية: يجب أن يفسر مدلول الضرب وكيفيته وفقا للمسلك والنموذج النبوي الشريف في التعامل مع زوجاته، فتقول السيدة عائشة رضى الله عنها وعن أبيها: "ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدًا من نسائه قط، ولا ضرب خادمًا قط، ولا ضرب شيئًا بيمينه قط إلا أن يجاهد في سبيل الله".

وأكد المفتي على أن العنف الأسري يتعارض مع مقاصد هذه الحياة الخاصة في طبيعتها حيث مبناها على السكن والمودة والرحمة، بل يُهدِّد نسق الأسرة بإعاقة مسيرتها وحركتها نحو الاستقرار والأمان والشعور بالمودة والسكينة، ومن ثَمَّ تحويلها لتكون موطنًا للخوف والقلق والشجار المستمر ونشر الروح العدوانية، فضلًا عن مخالفة هذا العنف لتعاليم الإسلام؛ فقد حثَّ الشرع الشريف على اتِّباع الرفق ووسائل اليسر في معالجة الأخطاء.

شوقي علام ضرب الزوجات الشريعة الإسلامية مفتي الديار المصرية

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