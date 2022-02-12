تحت قيادة السيسي.. وزيرة خارجية ألمانيا: مصر رسخت حرية العبادة والتسامح الديني

كتب- محمد سامي:

أكدت وزيرة خارجية ألمانيا الاتحادية، أنالينا بيربوك، على تقدير بلادها للدور الأخلاقي والإنساني الذي تقوم به مصر من خلال استضافة ملايين اللاجئين وإدماجهم في المجتمع وتوفير كافة الحقوق الأساسية لهم.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، لوزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، بالإضافة إلى السفير فرانك هارتمان السفير الألماني بالقاهرة.

وأشادت أنالينا بيربوك بالنجاح الكبير لمصر تحت قيادة الرئيس في ترسيخ مبادئ حرية العبادة والتسامح الديني وقبول الآخر، مما جعل مصر مثلا أعلى ونموذجا يحتذى به إقليميا ودوليا.