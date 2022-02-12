غدا.. مؤتمر العاملين بالحكومة يستعرض إنجازات ونظم الرعاية في عهد السيسي

01:35 م السبت 12 فبراير 2022
غدا.. مؤتمر العاملين بالحكومة يستعرض إنجازات ونظم الرعاية في عهد السيسي

محمد سعفان وزير القوى العاملة

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كتب- يوسف عفيفي:

يفتتح محمد سعفان، وزير القوى العاملة وممثلون عن الوزراء المعنيين، مؤتمر الجمعية العمومية للنقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، غدا الأحد، بحضور القيادات العمالية برئاسة جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وبحسب بيان اليوم السبت، يناقش المؤتمر، برئاسة هشام المهيري، عددا من التقارير المتعلقة بأنشطة النقابة في المجالات التنموية والاجتماعية والذي سيعقد في تمام العاشرة صباحا بقاعة المؤتمرات بنقابة البترول بحدائق القبة.

وقال هشام المهيري، رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، والتي تضم ممثلي 5 ملايين عامل بالقطاعين الحكومي والخاص، إن المؤتمر، يستعرض الإنجازات التي تحققت لعمال مصر بفضل توجيهات وقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن العاملين بدواوين الوزارات والمؤسسات الحكومية يتمتعون بكافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والأمان الوظيفي بسبب التشريعات الحديثة التي تحمي حقوقهم.

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