انطلاق المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية "عقد المواطنة"

كتب- محمود مصطفى:

انطلقت قبل قليل، فعاليات المؤتمر الدولي الـ 32 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية "عقد المواطنة"، الذي يعقد على مدار يومين بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبدأت فعاليات المؤتمر بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبدالفتاح الطاروطي.

ويحضر المؤتمر الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية بالسعودية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ومحمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، وعدد من الوزراء والعلماء والمفتين من 38 دولة حول العالم.

ويلقي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الكلمة الافتتاحية في الجلسة الرئيسية، ويليه كلمات لوزير الشؤون الإسلامية بالسعودية، ووزير الشؤون الدينية في باكستان، ووزير الأوقاف الأردني، ووزير الشؤون الدينية في جامبيا، ووزير الأوقاف بالكويت.