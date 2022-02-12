شبورة وانخفاض رؤية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري

10:48 ص السبت 12 فبراير 2022
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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم السبت، إن الأحوال الجوية تشهد استقرارا لمدة أسبوع على معظم الأنحاء حيث يكون الطقس معتدلا وممتعا.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد إلى أنه من المتوقع أن يسود اليوم السبت طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا.

وتابعت الهيئة: "تبقى الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية مما تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية شبورة درجات الحرارة

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