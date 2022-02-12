شبورة وانخفاض رؤية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري.
وقالت الهيئة، في بيان اليوم السبت، إن الأحوال الجوية تشهد استقرارا لمدة أسبوع على معظم الأنحاء حيث يكون الطقس معتدلا وممتعا.
وأشارت الهيئة العامة للأرصاد إلى أنه من المتوقع أن يسود اليوم السبت طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا.
وتابعت الهيئة: "تبقى الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية مما تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان