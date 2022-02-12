ذوي الإعاقة وسائقين.. تفاصيل فرص العمل المتاحة في ملتقى شغلني للتوظيف

10:46 ص السبت 12 فبراير 2022
ذوي الإعاقة وسائقين.. تفاصيل فرص العمل المتاحة في ملتقى شغلني للتوظيف

الملتقى السادس للتوظيف شغلني

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كتب- يوسف عفيفي:

انطلق صباح اليوم السبت، ملتقى التوظيف "شغلني" في مبنى الحرم اليوناني "الجريك كامبس" في ميدان باب اللوق بوسط القاهرة.

ويضم الملتقى الثامن للتوظيف، كبرى الشركات العاملة في السوق المصري، الموثوقة بوظائف في مجالات مختلفة، حيث أكتر من 7000 فرصة عمل من أكبر الشركات في مصر.

ويبلغ عدد الشركات المشاركة في الملتقى حوالي 13 شركة تطرح العديد من فرص العمل أمام الراغبين في من الشباب والبنات.

وتتمثل فرص العمل المتاحة في الملتقى في: (شؤون إدارية، ومخازن، ومبيعات، وتسويق، وسياحة وفنادق، وكاشير، وسائقين، وفنيين، ومحاسبة، وعمال أمن، وحاسب آلي، وخدمة عملاء وكول سنتر، وهندسة، وطب صيدلة، وكميائين، وذوي الإعاقة، ووظائف أخرى).

وقال الحساب: "شغلني بتقدم لكم الملتقى الثامن للتوظيف، واللي هيجتمع فيه مجموعة من أكبر الشركات الموثوقة بوظائف في مجالات مختلفة".

وكان رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس أعلن تنظيم الملتقى الثامن من شغلني، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب ساويرس،:"‏متنسوش تحضروا ملتقى شغلني للتوظيف يوم السبت 12 فبراير في الجريك كامپس بالتحرير، هيتوفر فيه أكتر من 7000 فرصة عمل من أكبر الشركات في مصر".

وتابع ساويرس: "لحضور راغبي العمل يرجى التسجيل من خلال: اضغط هنا

ملتقى شغلني للتوظيف فرص العمل ذوي الإعاقة الجريك كامبس

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