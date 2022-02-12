تصل لساعتين.. السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة بالقطارات اليوم

10:35 ص السبت 12 فبراير 2022
تصل لساعتين.. السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة بالقطارات اليوم

الهيئة القومية للسكة الحديد

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كتب- أسامة علي

أعلنت هيئة السكة الحديد التأخيرات المتوقعة في حركة القطارات اليوم نظرا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

وجاءت التأخيرات المتوقعة، بحسب الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على النحو التالي:

أولا: خط (القاهرة - الإسكندرية)

متوسط تأخيرات القطارات مدة 90 دقيقة.

ثانيا: خط (القاهرة - السد العالي)

(القاهرة - أسيوط) مدة 120 دقيقة.

(أسيوط - أسوان) مدة 60 دقيقة.

ثالثا: خط (بنها - بور سعيد)

متوسط تأخيرات القطارات مدة 90 دقيقة.

رابعا: خط (طنطا - المنصورة - دمياط)

متوسط تأخيرات القطارات مدة 60 دقيقة.

خامسا: خط (قليوب - شبين القناطر - الزقازيق - المنصورة)

متوسط تأخيرات القطارات مدة 60 دقيقة.

واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات، وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

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