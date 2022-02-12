إعاشة كاملة.. تحويل معهد السكة الحديد بوردان إلى معهد "عال لتكنولوجيا النقل"

كتب- أسامة علي:

نسق الفريق كامل الوزير، وزير النقل، مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للموافقة على تحويل المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية بوردان إلى معهد عالي لتكنولوجيا النقل، حيث يتبع وزارة النقل ويكون تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وبحسب بيان صادر عن النقل، اليوم السبت، تم الموافقة على تحويل المعهد للعمل بالنظام الجديد اعتبارا من العام الدراسي الحالي 2021/2022 وأن المعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوضعه الجديد سيكون نظام الدراسة به عبارة عن (2+2) فصل دراسي، حيث يحصل الطالب على شهادة الدبلوم الفني التكنولوجي بعد دراسته أول فصلين دراسيين، وفي حالة استكمال الفصلين الدراسيين الآخرين يحصل الطالب على بكالوريوس تكنولوجي في مجال نظم التحكم في إشارات السكك الحديدية، ومجال نظم ميكانيكا الوحدات المتحركة.

كما أن الدراسة ستبدأ في العام الدراسي الحالي 2021/2022 متأخرة على النحو التالي:

- الفصل الدراسي الأول يبدأ من منتصف شهر فبراير 2022 ولمدة ثلاثة أشهر يتبعها أسبوعين اختبارات وأسبوعين إجازة للطلاب.

- الفصل الدراسي الثاني يبدأ منتصف شهر يونيه 2022 لمدة ثلاثة أشهر يتبعها أسبوعين اختبارات وأسبوعين إجازة للطلاب.

- يبدأ العام الدراسي التالي 2022/2023 من منتصف شهر أكتوبر 2022 ويعود المعهد بعد ذلك للتقويم المتبع وفقاً لمؤسسات التعليم العالي.

- الدراسة بالمعهد متاحة لخريجي دفعة 2020/2021.

ويقبل المعهد (طلاب شهادة الثانوية العامة علمي رياضة وما يعادلها والثانوية الفنية الصناعية نظام الثلاث سنوات "دبلوم كهرباء ودبلوم ميكانيكا" ويكون القبول عن طريق مكتب التنسيق.

كما يذكر أنه متوفر بالمعهد إقامة وإعاشة كاملة للدارسين والعاملين بهدف تخريج دفعات من المتخصصين في مجال السكك الحديدية المختلفة، وذلك في ظل التطور غير المسبوق الذي يشهده قطاع النقل خلال الآونة الحالية وخاصة في ظل الرعاية الواعية للقيادة السياسية لهذا القطاع الحيوي.​