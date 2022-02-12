​​الزراعة تكشف سبب استقرار أسعار الدواجن

06:30 ص السبت 12 فبراير 2022
​​الزراعة تكشف سبب استقرار أسعار الدواجن

الدواجن

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كتب- أحمد مسعد:

شهدت أسعار الدواجن حالة من الاستقرار في تعاملات اليوم الجمعة، حيث سجل سعر الكيلو في المزرعة 31 جنيهًا للكيلو الأبيض، ويصل للمستهلك بسعر يبدأ من 36 جنيهًا بحسب الأسواق بحسب ما أعلنت الغرفة التجارية.

وقال الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر تنتج ما يقارب من 1.4 مليار دجاجة سنويًا تعطي حوالي 1.7 مليون طن لحوم بيضاء تحقق 97% من الاكتفاء الذاتي في الاستهلاك المحلي، ويصل متوسط نصيب الفرد من الإنتاج الداجني إلى حوالي 14 كيلو في السنة.

وأضاف القرش في تصريح خاص لـ"مصراوي" اليوم الجمعة، أن وزارة الزراعة ليست مختصة بالتسعير، لافتًا إلى أن الاستقرار يرجع لزيادة الكمية المعروضة من الدواجن، حيث اتخذت الدولة عدة إجراءات منها توفير آليات تمويلية للمربي تساعده على دخول مستلزمات الإنتاج.

وتابع: "الدولة سهلت إصدار التراخيص للمربي بشكل ميّسر، وساعدته لرفع الكفاءة الإنتاجية للوحدة الواحدة، بالإضافة إلى تفتيش ومراقبة على مصانع الأعلاف، لضمان جودتها".

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