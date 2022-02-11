وزيرة الخارجية الألمانية تزور هيئة التبادل العلمي في القاهرة (صور)

جولة افتراضية عن الألعاب في مصر القديمة لرفع الوعي الأثري عند الأطفال

(مصراوي):

زارت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، مساء الجمعة، حديقة الهيئة الألمانية للتبادل العلمي DAAD Egypt، في القاهرة.

ونشر الحساب الرسمي للسفارة الألمانية في القاهرة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورًا للوزيرة مع عدد من الشباب، حيث قابلت الوزيرة، عددًا من الممثلين المصريين عن المشروعات الناشئة وتعرفت على المزيد من أفكارهم وأنشطتهم.

كما التقت وزيرة الخارجية الألمانية عددًا من ممثلي الشركات الألمانية وتناقش معهم بشأن الفرص والتحديات في مصر.