وزيرة الخارجية الألمانية تزور هيئة التبادل العلمي في القاهرة (صور)

11:34 م الجمعة 11 فبراير 2022
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(مصراوي):

زارت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، مساء الجمعة، حديقة الهيئة الألمانية للتبادل العلمي DAAD Egypt، في القاهرة.

ونشر الحساب الرسمي للسفارة الألمانية في القاهرة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورًا للوزيرة مع عدد من الشباب، حيث قابلت الوزيرة، عددًا من الممثلين المصريين عن المشروعات الناشئة وتعرفت على المزيد من أفكارهم وأنشطتهم.

كما التقت وزيرة الخارجية الألمانية عددًا من ممثلي الشركات الألمانية وتناقش معهم بشأن الفرص والتحديات في مصر.

أنالينا بيربوك هيئة التبادل العلمي ألمانيا وزارة الخارجية الألمانية

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