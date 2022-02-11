غدًا.. انطلاق ملتقى "شغلني" في الجريك كامبس.. اعرف التفاصيل وطريقة التسجيل

(مصراوي):

​يقام غدًا السبت، الموافق 12 فبراير ملتقى التوظيف "شغلني" من الساعة 9 صباحًا حتى الـ6 مساء في مبنى الحرم اليوناني "الجريك كامبس" في ميدان باب اللوق.

ونشر الحساب الموّثق للملتقى عبر موقع التواصل تويتر رابط تسجيل الحضور لراغبي العمل من خلال:أضغط هنا

وقال الحساب: "شغلني بتقدم لكم الملتقى الثامن للتوظيف، واللي هيجتمع فيه مجموعة من أكبر الشركات الموثوقة بوظائف في مجالات مختلفة".

وكان رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس أعلن تنظيم الملتقى الثامن من شغلني، عبر حسابه الموثق في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".