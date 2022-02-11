(مصراوي):

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة العظمى بالبلاد سجلت ارتفاعًا اليوم الجمعة أعلى بحوالي درجتين مئويتين عن يوم أمس الخميس.

الأرصاد: انحصار فرص الأمطار غدًا

وأضافت في مداخلة هاتفية لفضائية الحدث اليوم، مساء اليوم الجمعة، أن فرص سقوط الأمطار تنحصر غدًا السبت على السواحل الشمالية، وقد تكون الأمطار خفيفة وغير مؤثرة على ممارسة الأنشطة اليومية، لافتة إلى أن التحسن في حالة الطقس مستمر على مدار الأسبوع المقبل.

الأرصاد: زيادة في فترات سطوع الشمس

وأوضحت أن الاستقرار في حالة الطقس سيصاحبه زيادة في فترات سطوع الشمس على مدار ساعات النهار.

وتابعت: "درجات الحرارة لا تزال شديدة البرودة في الساعات المتأخرة من الليل، وتصل لحد الصقيع في وسط سيناء، لا تنخدعوا بدرجات الحرارة خلال فترات النهار، وحافظوا على ارتداء الملابس الثقيلة ليلًا، حيث إن درجات الحرارة لازالت منخفضة خلال المساء".