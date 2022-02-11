السيسي يعلن انضمام مصر للإعلان الصادر عن قمة "محيط واحد" بمدينة بريست الفرنسية

01:54 م الجمعة 11 فبراير 2022
السيسي يعلن انضمام مصر للإعلان الصادر عن قمة "محيط واحد" بمدينة بريست الفرنسية

الرئيس السيسي

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كتب – أسامة علي:

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، انضمام مصر إلى الإعلان المقرر صدوره عن قمة "محيط واحد" بمدينة بريست الفرنسية، تحت عنوان حماية المحيط وقت العمل، ومبادرتي التحالف العالمي للمحيطات والتحالف عالي الطموح من أجل الطبيعة والبشر.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته ضمن فعاليات قمة "محيط واحد" بمدينة بريست الفرنسية، الجمعة:"نتطلع إلى العمل في إطار تلك المبادرات المهمة مع كافة الأطراف لضمان تحقيقها النتائج المرجوة".

وتابع:"أثق أن قمة اليوم ستخرج بنتائج إيجابية، تعكس التزام دولنا باتفاق باريس للمناخ لحماية البحار والمحيطات"

وأردف الرئيس السيسي:"أتطلع في هذا الصدد إلى استقبالكم في شرم الشيخ، خلال القمة المقبلة لتغير المناخ، لنواصل معا حديثنا هذا لصالح حماية الحياة على كوكبنا لنا وللأجيال القادمة"

قمة محيط واحد مصر الرئيس السيسي بريست الفرنسية

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