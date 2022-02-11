بتوجيه رئاسي.. سفينة مساعدات مصرية تغادر ميناء دمياط متوجهة إلى لبنان
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كتب – أسامة علي:
غادرت ميناء دمياط، صباح الجمعة، سفينة مساعدات مصرية فى طريقها إلى الأشقاء فى لبنان، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن السفينة تحمل على متنها 487,5 طن مساعدات، وتضم 122 طنا مواد غذائية، و265,5 طن أدوية ومستلزمات طبية، و100 طن مواد إغاثة.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء قام بالتنسيق مع الوزارات وأجهزة الدولة المعنية، لتوفير المساعدات المحددة، وكذا التنسيق مع الحكومة اللبنانية لتوفير ما يحتاجه الأشقاء اللبنانيون.
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