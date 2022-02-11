اليوم.. رئيس البرلمان يتوجه إلى مملكة البحرين في زيارة رسمية

10:03 ص الجمعة 11 فبراير 2022
اليوم.. رئيس البرلمان يتوجه إلى مملكة البحرين في زيارة رسمية

المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب

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مصراوي

يتوجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على رأس وفد من المجلس، الجمعة ،في زيارة رسمية إلى مملكة البحرين تلبية للدعوة المُوجهة من فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب البحريني.

تأتي تلك الزيارة في إطار العلاقات الراسخة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة والمستويات، والتي خلقت حرصاً مُستمراً من قيادات البلدين على التنسيق الدائم دعماً للمصالح الحيوية للشعبين المصري والبحريني ، وتبادل الرؤى إزاء المُتغيرات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.

ومن المُقرر خلال هذه الزيارة أن يعقد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والوفد المرافق له جلسة مباحثات مُوسعة مع فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب البحريني و علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى البحريني، لبحث سبل دعم وتعزيز العلاقات البرلمانية المصرية – البحرينية، كما ستشهد الزيارة لقاءات مع عدد من المسئولين البحرينيين رفيعي المستوى من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والبحرين لتتناسب مع خصوصية تلك العلاقات وعمقها التاريخي.

حنفي جبالي مجلس النواب البحرين

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