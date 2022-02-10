قطع مياه الشرب عن 3 مناطق في الجيزة مساء الجمعة 10 ساعات



كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق (هضبة الأهرام-الشباب-الضباط) اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء الجمعة 11/2/2022 وحتى الساعة الثامنة من صباح السبت 12/2/2022.

وأرجعت الشركة، سبب الانقطاع إلى حدوث تسريب بخط المياه قطر 1000 مم بطريق الفيوم، الأمر الذي يستلزم قطع المياه عن المناطق المذكورة لإصلاح التسريب، مع تكثيف الأعمال لإنهاء الإصلاح فى أسرع وقت ممكن.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وتوفر الشركة، سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.