افتتاح معرض كاريكاتير للفنان البلجيكي لوك ديسكماخر في آتيليه "بيت جلال" بوسط القاهرة

10:51 م الخميس 10 فبراير 2022
افتتاح معرض كاريكاتير للفنان البلجيكي لوك ديسكماخر في آتيليه "بيت جلال" بوسط القاهرة

افتتاح معرض لوك ديسكماخر

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(مصراوي):

افتتح معرض كاريكاتير للفنان البلجيكي "لوك ديسكماخر"، في آتيليه "بيت جلال" بميدان عابدين، بالقاهرة مساء اليوم الخميس بحضور نخبة من النقاد، والفنانين والمهتمين بفن الكاريكاتير، والجمهور العام ومحبى الفنون.

وقال الفنان التشكيلي ورسام الكاريكاتير، فوزي مرسي وهو من ضمن المنسقين للمعرض - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم الخميس، إن المعرض اليوم يأتي ضمن سلسلة معارض لفنانين مختلف دول العالم بالتعاون مع اتيليه بيت جلال للفن ومدونة إيجيبت كارتون، وكذلك للتواصل بين فنانى الكاريكاتير من مختلف دول العالم والمحاضرين على جوائز كبرى وكذلك مختلف الأجيال والأعمار لصناعة حالة من التواصل والاحتكاك بوجود شخصيات كبيرة وانشطة مستقبلية، وإقامة معارض كبرى الفترة القادمة، وتم في السابق إقامة أكثر من معرض مع جهات عديدة بغرض دعم هذا النوع من الفن والفنانين انفسهم ، ويعتبر بيت جلال ملتقى الفن والفنانين.

وينظم المعرض بيت جلال بالتعاون مع مدونة إيجيبت كارتون، ويضم 25 عملا فنيا، تسلط الضوء على العديد من القضايا التى يتعرض لها العالم، منها تفشى جائحة كورونا، ووسائل التواصل الإجتماعي، وغيرها من الموضوعات.

يذكر أن الفنان لوك يسكماخر من مواليد 1955، رسام كاريكاتير بلجيكي، يعيش في تورهوت، بالقرب من بروكسل العاصمة البلجيكية، حصل على أكثر من 270 جائزة دولية، أقام معارض كاريكاتير شخصية في البرازيل وسلوفاكيا وبولندا وبلجيكا، وشارك في المئات من معارض الكاريكاتير الدولية، وكان عضو لجنة التحكيم في العديد من مهرجانات ومسابقات الكاريكاتير في بلجيكا والبرازيل وكرواتيا وسلوفاكيا وإيران وإزمير وتركيا.

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